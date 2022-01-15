Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

"На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Hyundai", – сказали в ведомстве.

Уточняется, что, по предварительным данным, в числе пострадавших есть как минимум один ребенок. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции и медики.

Как позже уточнил источник агентства в экстренных службах, количество пострадавших в ДТП увеличилось до 12. В их числе два ребенка.

Накануне массовая авария произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Там, в районе дома № 46, столкнулись семь автомобилей. В результате инцидента пострадали два человека.

