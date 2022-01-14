ДТП случилось в Лефортовском тоннеле в Москве

Фото: телеграм-канал "Mash"

Авария произошла в Лефортовском тоннеле в столице. Об этом информирует департамент транспорта города в своем официальном телеграм-канале.

Авария случилась на внешней стороне дороги. По последним данным, ДТП произошло с участием одной машины.

Движение в районе аварии свободно по одной полосе. В Дептрансе попросили водителей объезжать указанный участок.

"На месте работают оперативные службы", – уточнили в ведомстве.

Ранее сразу семь автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.