Автобус с 19 детьми попал в ДТП в Карелии

01 апреля, 23:35
Фото: ГУ МЧС России по Республике Карелия
Перевозивший детей автобус попал в ДТП в Карелии. Авария произошла недалеко от города Пудож.
Как сообщила пресс-служба регионального МВД, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
"В салоне находились 19 детей, двое взрослых сопровождающих и водитель. Все дети эвакуированы с места ДТП и доставлены попутным транспортом в районную больницу. В настоящее время дети находятся в Пудожской ЦРБ", – говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Позднее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что детям провели компьютерную томографию.
"У 4 детей после КТ-исследования нет признаков гематомы головного мозга. У 6 детей есть ссадины и ушибы различных областей тела, после осмотра врачами они направлены в Медвежьегорскую ЦРБ", – написал глава регионального Минздрава на своей странице во "ВКонтакте".
По словам Охлопкова, у девяти детей нет показаний к госпитализации, они размещены в гостинице. Взрослые, уточнил он, за медицинской помощью не обращались.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области перевернулся автобус, перевозивший детскую хоккейную команду. Авария произошла на 144-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил.
Пострадал один ребенок. У 14-летнего мальчика диагностировали ушибы поясничного отдела позвоночника. Всего в автобусе находились 17 детей и двое сопровождающих взрослых.
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