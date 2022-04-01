Автобус с 19 детьми попал в ДТП в Карелии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Карелия

Перевозивший детей автобус попал в ДТП в Карелии. Авария произошла недалеко от города Пудож.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

"В салоне находились 19 детей, двое взрослых сопровождающих и водитель. Все дети эвакуированы с места ДТП и доставлены попутным транспортом в районную больницу. В настоящее время дети находятся в Пудожской ЦРБ", – говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Позднее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что детям провели компьютерную томографию.

"У 4 детей после КТ-исследования нет признаков гематомы головного мозга. У 6 детей есть ссадины и ушибы различных областей тела, после осмотра врачами они направлены в Медвежьегорскую ЦРБ", – написал глава регионального Минздрава на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Охлопкова, у девяти детей нет показаний к госпитализации, они размещены в гостинице. Взрослые, уточнил он, за медицинской помощью не обращались.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области перевернулся автобус, перевозивший детскую хоккейную команду. Авария произошла на 144-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил.

Пострадал один ребенок. У 14-летнего мальчика диагностировали ушибы поясничного отдела позвоночника. Всего в автобусе находились 17 детей и двое сопровождающих взрослых.