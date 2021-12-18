Автобус с юными спортсменами попал в ДТП под Ярославлем

09:14
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области
Автобус с ехавшими на соревнования детьми попал в ДТП в Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что у впереди ехавшего грузовика КАМАЗ отцепился прицеп и рассыпались бревна, Пострадали 12 детей 2012 года рождения и водитель автобуса – их доставили в медучреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейские проверяют правила перевозки грузов.
Уточняется, что ДТП произошло в 5:50 на 193-м километре трассы Холмогоры в Ростовском районе. Всего в автобусе находились 14 человек.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Авария случилась на пересечении улиц Ясеневой и Воронежской.
По словам очевидцев, водитель Skoda хотел проскочить перед автобусом. От удара легковушку отбросило на тротуар, она едва не зацепила пешеходов.
Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на Ясеневой улице
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