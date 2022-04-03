Съехавшая в подземный переход в Москве женщина-водитель до этого попала в ДТП и скрылась

13:07
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Женщина за рулем каршеринга, которая в состоянии алкогольного опьянения съехала в подземный переход, ранее попала в ДТП с участием с автомобиля Mercedes и скрылась, сообщает ТАСС.
Выяснилось, что около 05:30 утра женщина при перестроении столкнулась с иномаркой и оставила место аварии, нарушив ПДД. Когда сотрудники полиции оформляли ДТП, к ним обратился гражданин, который сообщил, что неподалеку в подземном переходе находится разбитый автомобиль.
Прибыв к подземному пешеходному переходу в районе пересечения Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе, сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль сервиса "Каршеринг", в котором на водительском месте находилась спящая женщина.
Позднее с помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили, что именно она стала участницей аварии, с места которой скрылась. В отношении задержанной составили административные материалы, в том числе за оставление места ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения, повреждение дорожных сооружений, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Пострадавших в результате ДТП нет.
Ранее стало известно, что автомобиль каршеринга съехал в подземный пешеходный переход в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе. Говорилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В пешеходном переходе в момент удара никого не было.
Автомобиль, съехавший в подземный переход, отбуксировали на улицу, в безопасное место. Пешеходный переход свободен.
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