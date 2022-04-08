Водитель джипа задавил лежащего на дороге мужчину на юге Москвы

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Водитель джипа насмерть задавил пешехода, который лежал на дороге у дома 60 на Шипиловской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время устанавливается его местонахождение. Личность погибшего также пока не установлена.

Как уточнили в ведомстве, очевидцы сообщали, что в момент наезда пешеход лежал на проезжей части, а поблизости находилась бутылка со спиртным.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы погиб водитель такси, который вышел на проезжую часть после ДТП, чтобы осмотреть повреждения автомобиля. Авария с участием автомобилей такси и Citroen произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 44. Вышедшего на проезжую часть таксиста сбил водитель другого такси. От полученных травм мужчина скончался на месте.