Водитель джипа задавил лежащего на дороге мужчину на юге Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель джипа насмерть задавил пешехода, который лежал на дороге у дома 60 на Шипиловской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время устанавливается его местонахождение. Личность погибшего также пока не установлена.
Как уточнили в ведомстве, очевидцы сообщали, что в момент наезда пешеход лежал на проезжей части, а поблизости находилась бутылка со спиртным.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы погиб водитель такси, который вышел на проезжую часть после ДТП, чтобы осмотреть повреждения автомобиля. Авария с участием автомобилей такси и Citroen произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 44. Вышедшего на проезжую часть таксиста сбил водитель другого такси. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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