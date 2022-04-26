В Госдуму внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в профильный комитет по аграрным вопросам поправку об учете и маркировке домашних животных, сообщает РИА Новости.

Поправка вносится ко второму чтению законопроекта об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Проект закона разрабатывается с целью проследить за продукцией животноводства и предотвратить распространение заразных болезней животных. Маркировке и учету не подлежат дикие животные, а также животные, которые не относятся к сельскохозяйственным и принадлежащим гражданам.

Идея обязательной маркировки кошек и собак снова всплыла в январе. Ее поддержал Россельхознадзор. В ведомстве подчеркнули, что это облегчит поиск потерявшихся животных и контроль заболеваемости. Некоторые СМИ писали, что на домашних животных проект могут распространить во втором чтении.

Согласно одному из положений законопроекта, животные подлежат индивидуальному или групповому маркированию и учету не только чтобы предотвратить распространение заразных болезней и выявить пути их распространения, но и в целях ответственного обращения с животными, в том числе обеспечения безопасности граждан при обращении с ними, поиска потерявшихся питомцев и возврата их владельцам.

Также поправка уточняет, что учет животных, которые не относятся к сельскохозяйственным и принадлежат гражданам, является добровольным.

Бурматов подчеркнул, что первое время это будет необязательно, поскольку сейчас нет инфраструктуры, которая позволила бы одномоментно зарегистрировать 60 миллионов домашних питомцев.

"Мы рассчитываем, что на условиях добровольности это коснется примерно 10–15 миллионов домашних животных. А дальше, когда инфраструктура будет выстроена Россельхознадзором, мы к этому законопроекту вернемся и уже сделаем эту регистрацию всеобщей", – отметил он.

Депутат призвал создать государственную информационную систему, в которой будет происходить эта регистрация. Он добавил, что предусмотрена бесплатность и вариативность этой процедуры, то есть владелец сам выбирает, как идентифицировать животное – чипом, клеймом, татуировкой или биркой.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. В единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ВетИС) будут содержаться сведения о маркированных животных, правительством РФ будут установлены порядок и сроки учета животных, перечень видов, подлежащих индивидуальному и групповому маркированию.

Владельцы животных смогут либо самостоятельно осуществлять учет, либо привлекать коммерческие организации. Уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, и аттестованные специалисты смогут бесплатно проводить учет животных.

До этого ряд регионов направил в Госдуму предложения по изменению закона "Об ответственном обращении с животными". Некоторые инициативы направлены на возможность усыпления агрессивных питомцев. Предложение об изменении закона возникло из-за участившихся случаев нападения собак на людей. Одни регионы предлагают передать субъектам РФ право на определение судьбы бродячих животных, другие – ввести дополнительную ответственность для хозяев питомцев, а третьи – помочь субъектам в строительстве приютов.