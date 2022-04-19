Законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных принят в I чтении

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Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных.

Целью законопроекта является прослеживаемость продукции животноводства, а также предотвращение распространения заразных болезней животных. Согласно документу, дикие и не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам животные не подлежат маркированию.

В единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ВетИС) будут содержаться сведения о маркированных животных, правительством РФ будут установлены порядок и сроки учета животных, перечень видов, подлежащих индивидуальному и групповому маркированию.

Кроме того, Минсельхоз РФ установит порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, а также перечень сведений и сроки их предоставления для учета животных.

Владельцы животных смогут либо самостоятельно осуществлять учет, либо привлекать коммерческие организации. Уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, и аттестованные специалисты смогут бесплатно проводить учет животных.

Как следует из пояснительной записки к документу, пластмассовая бирка в качестве средства маркирования будет ориентировочно стоить от 14 до 20 рублей за единицу, ее установка – 50–70 рублей, стоимость подкожного микрочипа составит 90–140 рублей за единицу, его установка – 50–100 рублей; болюс обойдется владельцам в 150–200 рублей, его введение – 100–150 рублей; татуирование и таврение будет стоить 200–500 рублей, кольцо – 5–10 рублей, кольцевание – 20–50 рублей, ошейник – 150–250 рублей за единицу.

Уточняется, что в зависимости от вида животных их владельцы самостоятельно выберут тип средства маркирования.

Ранее ряд регионов направил в Госдуму предложения по изменению закона "Об ответственном обращении с животными". Некоторые инициативы направлены на возможность усыпления агрессивных питомцев. Предложение об изменении закона возникло из-за участившихся случаев нападения собак на людей. Одни регионы предлагают передать субъектам РФ право на определение судьбы бродячих животных, другие – ввести дополнительную ответственность для хозяев питомцев, а третьи – помочь субъектам в строительстве приютов.