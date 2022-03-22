В ГД поддержали идею о привлечении предпринимателей к строительству приютов для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал проект о привлечении к строительству приютов для бездомных животных предпринимателей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Проект предполагает внесение поправок в закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации".
Председатель комитета Сергей Гаврилов рассказал, что такая практика сможет решить ряд существенных проблем. Он отметил, что во многих субъектах России наблюдается нехватка приютов для бездомных животных.
"Законом допускается деятельность частных приютов для животных, владельцами которых могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица. Возможность заключения соглашений о государственно- и муниципально-частном партнерстве о строительстве и последующей передаче в собственность приюта предпринимателю законом не предусмотрена", – сказал Гаврилов.
Депутат подчеркнул, что в случае принятия этих изменений часть финансовой нагрузки на региональные бюджеты получится снять.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил реализовать в РФ единую систему учета и контроля содержания собак в городах. Парламентарий подготовил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Он обратил внимание на то, что многие бездомные собаки оказались на улице из-за действий бывших владельцев.
В Госдуме высказались против усыпления бездомных животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: