В ГД поддержали идею о привлечении предпринимателей к строительству приютов для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал проект о привлечении к строительству приютов для бездомных животных предпринимателей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Проект предполагает внесение поправок в закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации".

Председатель комитета Сергей Гаврилов рассказал, что такая практика сможет решить ряд существенных проблем. Он отметил, что во многих субъектах России наблюдается нехватка приютов для бездомных животных.

"Законом допускается деятельность частных приютов для животных, владельцами которых могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица. Возможность заключения соглашений о государственно- и муниципально-частном партнерстве о строительстве и последующей передаче в собственность приюта предпринимателю законом не предусмотрена", – сказал Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что в случае принятия этих изменений часть финансовой нагрузки на региональные бюджеты получится снять.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил реализовать в РФ единую систему учета и контроля содержания собак в городах. Парламентарий подготовил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Он обратил внимание на то, что многие бездомные собаки оказались на улице из-за действий бывших владельцев.

