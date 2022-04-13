В парк Тропарево-Никулино вернулись утки. Об этом сообщили телезрители.

Ранее стало известно, что в Москве начали выходить из спячки летучие мыши. Увидеть их на природных территориях города можно в апреле-мае. Первыми обычно просыпаются двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Они занесены в Красную книгу столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.