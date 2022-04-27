Склад боеприпасов загорелся в Белгородской области – губернатор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белгородской области, по предварительным данным, загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что склад расположен в районе села Старая Нелидовка.

"Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Утром в среду, 27 апреля, Гладков сообщил, что в Белгороде раздались громкие звуки, похожие на взрывы.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать свидетельства обстрелов населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях украинскими силовиками.

По данным следствия, при обстреле белгородского села Головчино были разрушены несколько домов и построек, а при обстреле села Журавлевка ранены два человека и разрушены дома.

