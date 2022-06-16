Манул попытался напасть на сотрудника в Московском зоопарке

Манул Тимофей попытался напасть дважды на сотрудника в Московском зоопарке, который снимал видео с дикой кошкой.

Как отметили в зоопарке, манулы во взрослом возрасте становятся агрессивными, даже если его пытались приручить.

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