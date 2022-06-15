В Великобритании хозяин сделал забор с масками для хаски

Удивительные украшения забора появились в одном из домов английского города Сент-Неотс. Хозяин сделал в заборе причудливые маски для своих собак.

Хаски постоянно следили за соседями через отверстия в заборе. Теперь в ограждение вставлены маски, откуда торчат любознательные носы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.