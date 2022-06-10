США намерены ужесточать санкции против России

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус рассказал о возможности дальнейшего ужесточения санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости – в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом", – заявил чиновник.

По словам Вудхауса, в США ожидали изменений в политике РФ, но в нынешней ситуации готовы "расширять масштаб и интенсивность принимаемых мер" противодействия.

Представитель Госдепартамента рассказал, что санкции Запада против России направлены на то, чтобы вынудить российскую сторону начать переговоры по ситуации вокруг Украины.

Ранее в пятницу, 10 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены сразу после окончания спецоперации России на Украине. Политик заявил, что этот вопрос рассмотрят по мере нормализации ситуации.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.