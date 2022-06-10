Сокращение экспорта российской нефти спровоцирует проинфляционное давление – ЦБ РФ

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Существенное сокращение объемов экспорта российской нефти спровоцирует проинфляционное давление в связи с нарушением торгового баланса и последующим ослаблением национальной валюты, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

При этом, по ее словам, развитие ситуации будет в значительной мере зависеть от того, какие объемы нефти Россия сможет перенаправить на альтернативные рынки, а также от того, в какой мере цена компенсирует снижение экспорта.

"Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", – добавила глава ЦБ.

4 июня вступил в силу шестой пакет антироссийских санкций ЕС, которые предполагают отказ европейских государств от импорта нефти из России в течение полугода, а также отказ импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Согласно новым ограничениям ЕС, предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Ситуация в экономической сфере обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

