Лавров заявил, что РФ увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в 2022 году

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Россия уже увеличивает продажи нефти на альтернативных Европе рынках, а в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

Комментируя введение шестого пакета санкций ЕС против России, глава МИД подчеркнул, что нефть не подчиняется политике и не следует приказам. По его словам, спрос на нефть есть, а из-за уровня цен, установленного в результате западной политики, Москва не испытывает потерь бюджета.

Лавров подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допускать зависимости критических сфер жизнедеятельности РФ от инвестиций и технологий Запада.

"Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей (на Западе). Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они перебесятся, посмотрим, что они нам скажут", – добавил министр иностранных дел России.

Ранее Владимир Путин заявил, что кризис на мировом энергетическом рынке был спровоцирован недальновидной политикой европейских стран. По мнению Путина, многие политические силы США и в Европы спекулируют на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

