Вучич заявил, что канцлер ФРГ потребовал от Сербии ввести санкции против России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от страны ввести санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.
"Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации, т. е. к тем мерам, которые Евросоюз в отношении России уже ввел", – заявил сербский лидер.
По словам Вучича, он уведомил Шольца о ситуации около Косова и Метохии, а также вопросах энергетики и традиционных отношениях с Российской Федерацией. Кроме того, президент республики ознакомил канцлера ФРГ с трудностями и проблемами страны на фоне экономической ситуации.
Александр Вучич также прокомментировал информацию о том, что Сербии для вступления в ЕС необходимо признать независимость Республики Косово. Он заявил, что впервые узнал об этом из пресс-конференции Шольца в Приштине (Косово).
В мае президент Сербии заявил, что власти страны будут придерживаться решения Совета нацбезопасности государства по невведению ограничений против РФ, насколько это будет возможно.
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