Вучич заявил, что Сербия платит за отказ от введения санкций против РФ

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Сербия платит огромные деньги за то, чтобы не вводить санкции против России, заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Не прошу ни у кого благодарности: мы это делаем из уважения к себе, своей стране, соблюдению международного права. Мы знаем, что такое санкции, насколько они нечестные и ненужные", – приводит слова Вучича РИА Новости.

По его словам, действия Сербии направлены на то, чтобы показать самостоятельность страны.

"У меня нет никаких иллюзий, мы бы жили намного лучше, если бы это сделали", – добавил Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что любые санкции против какого бы то ни было государства являются бессмысленным и аморальным предприятием. Сербский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала его страну в вопросе территориальной целостности, в частности, он напомнил 2015 год, когда РФ заблокировала в Совбезе ООН проект британской резолюции о признании властей Сербии виновными в геноциде мусульман в 1995 году.

Также Вучич объяснил, что Сербия голосовала за заморозку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы введения санкций против страны. По его словам, воздержаться от голосования было нельзя, поскольку тогда против Сербии выступили бы обе стороны.

