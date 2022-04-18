Вучич заявил, что любые санкции являются аморальными

Фото: TASS/AP/Darko Vojinovic
Любые санкции против какого бы то ни было государства являются бессмысленным и аморальным предприятием. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата", – цитирует его ТАСС.
Сербский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала его страну в вопросе территориальной целостности, в частности, он напомнил 2015 год, когда РФ заблокировала в Совбезе ООН проект британской резолюции о признании властей Сербии виновными в геноциде мусульман в 1995 году.
Ранее Вучич объяснил, что Сербия голосовала за заморозку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы введения санкций против страны. По его словам, воздержаться от голосования было нельзя, поскольку тогда против Сербии выступили бы обе стороны. При этом он напомнил, что Белград не вводил санкций против России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: