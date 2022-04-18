Вучич заявил, что любые санкции являются аморальными

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Любые санкции против какого бы то ни было государства являются бессмысленным и аморальным предприятием. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата", – цитирует его ТАСС.

Сербский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала его страну в вопросе территориальной целостности, в частности, он напомнил 2015 год, когда РФ заблокировала в Совбезе ООН проект британской резолюции о признании властей Сербии виновными в геноциде мусульман в 1995 году.

Ранее Вучич объяснил, что Сербия голосовала за заморозку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы введения санкций против страны. По его словам, воздержаться от голосования было нельзя, поскольку тогда против Сербии выступили бы обе стороны. При этом он напомнил, что Белград не вводил санкций против России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

