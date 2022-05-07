Сербия начала переговоры по долгосрочному газовому контракту с РФ – Вучич

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Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", заявил президент стары Александр Вучич. Он добавил, что страна потребляет больше газа, чем изначально рассчитывалось.

"Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100% зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально", – приводит слова главы государства РИА Новости.

Он пояснил, что при договоренности на получение 100% нефтяной формулы расчета цены, стоимость топлива составит 320-325 долларов за тысячу кубических метров. В случае соотношения в виде 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены она окажется на уровне 417 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Вучич заявлял, что любые санкции против какого бы то ни было государства являются бессмысленным и аморальным предприятием. Сербский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала его страну в вопросе территориальной целостности, в частности, он напомнил 2015 год, когда РФ заблокировала в Совбезе ООН проект британской резолюции о признании властей Сербии виновными в геноциде мусульман в 1995 году.

Также Вучич объяснил, что Сербия голосовала за заморозку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы введения санкций против страны. По его словам, воздержаться от голосования было нельзя, поскольку тогда против Сербии выступили бы обе стороны. При этом он напомнил, что Белград не вводил санкций против России.

