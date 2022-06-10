Сербия может вступить в ЕС лишь после признания Косова – Шольц

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц оценил вероятность вступления Сербии в Евросоюз в ходе своего визита на Балканы. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц заявил, что Косово и Сербия должны достичь определенного всеобъемлющего договора.

"...соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного. – Прим. ред.) Косова и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", – подчеркнул немецкий канцлер.

Косово объявило о независимости от Сербии в феврале 2008 года. Независимость республики признают Великобритания, Италия, Франция, Германия, США и другие государства.

Ранее стало известно, что на предстоящей неделе Еврокомиссия может официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом поддержка ЕК не гарантирует стране место в объединении.