Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС – СМИ

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, в депеше датских дипломатов сказано, что для членства в ЕС Киеву необходимо фундаментально улучшить законодательную и институционную базу.
"Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств", – говорится в публикации.
О позиции Нидерландов, выступающих против заявки Киева, агентство сообщает со ссылкой на неназванные источники. Кроме того, в статье отмечается, что Германия в качестве компромисса предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата.
Также сообщается, что официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС Еврокомиссия может на следующей неделе. Ожидается, что заключение будет вынесено 17 июня.
Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. В поддержку резолюции высказались 438 парламентариев, 65 выступили против и 94 решили воздержаться.
Председатель ЕК отдала Зеленскому опросник для вступления в Евросоюз
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