Глава Еврокомиссии призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости реализовать на Украине аналог плана Маршалла, который был осуществлен в Европе после Второй мировой войны.
Она подчеркнула, что восстановление Украины является моральным долгом Европы.
"Я говорила об этом с (Владимиром) Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины", – приводит слова Фон дер Ляйен РИА Новости.
Глава Еврокомиссии пояснила, что в данном проекте Евросоюз должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать жители Украины.
"Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые помимо прочего откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом", – добавила она.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро. Как отметил Мишель, ЕС принял решение продолжать оказывать содействие Киеву с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности.
До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.
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