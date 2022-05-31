ЕС и G7 выделят Украине 9 млрд евро финансовой помощи – глава Евросовета

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро.

Как отметил Шарль Мишель в Twitter, ЕС принял решение продолжать оказывать содействие Киеву с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в течение нескольких недель на Украину прибудут артиллерийские системы США. Как заявляли собеседники издания, официально объявить о выделении Киеву нового пакета помощи администрация американского лидера Джо Байдена намерена на следующей неделе.

Помимо РСЗО, которые, по утверждениям источников, способны бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки из арсенала Украины, в пакет помощи также войдут системы HIMARS. При этом точное количество единиц техники, которую США планируют направить Киеву, не уточнялось.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о планах Соединенных Штатов поставить Украине РСЗО. Он подчеркнул, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. Он отметил, что в настоящий момент российская сторона исходит из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби, который говорил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что, если поставляемые США на Украину ракеты достигнут российских городов, Москва даст адекватный ответ. По его словам, поставки Штатами дальнобойного вооружения ведут к эскалации и продолжению кризиса.

