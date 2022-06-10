В Якутии возбудили уголовное дело после видео с подрывом медведя

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Якутии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после публикации в Сети видео с убийством дикого медведя с помощью взрывчатки. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

"Прокуратура Якутска Республики Саха (Якутия) признала законным и обоснованным возбуждение следственным управлением МУ МВД России "Якутское" уголовного дела по пунктам "а", "в" части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, неизвестные совершили подрыв животного с помощью взрывчатки, умышленно намереваясь причинить ему особую боль и страдания. Отмечается, что правоохранители пока не смогли установить место совершения преступления. В настоящее время ведется розыск злоумышленников, выясняются все обстоятельства преступления.

Ранее в соцсетях был размещен видеоролик, на котором запечатлено, как неизвестные на севере Якутии приманивают дикого медведя к заминированной кастрюле с едой и убивают, дистанционно активируя взрывчатку.

В министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии заявили, что в действиях злоумышленников, которые, предположительно, являются вахтовиками, усматриваются признаки преступления по пункту б части 1 статьи 258 УК РФ, ("Незаконная охота с применением взрывчатых веществ"), а также по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным").