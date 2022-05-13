Полицейские отстрелили медведя, который бродил по городу в Приморье

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Сотрудники полиции отстрелили медведя, который целый день бродил по Лесозаводску в Приморском крае.

Уточняется, что сообщения в дежурную часть поступили от местных жителей. Незамедлительно были организованы поисковые группы, в том числе с собаками.

Животное обнаружили в центре города. Полицейские и сотрудники вневедомственной охраны пытались направить медведя в безлюдное место, но сделать этого не удалось.

"Однако возникла ситуация, угрожающая жизни и здоровью окружающих, в связи с чем сотрудники были вынуждены применить табельное оружие для обезвреживания животного", – приводит РИА Новости слова представителя регионального УМВД РФ.

Ранее сообщалось, что медведь напал на жителя курильского острова Итуруп. 33-летний мужчина в компании трех друзей выехал на микроавтобусе на природу.

Недалеко от села Рейдово компания застряла на дороге и известила об этом местных спасателей. Мужчина пошел за подмогой и пропал. Позже его тело со следами нападения медведя обнаружили волонтеры.

