Медведь напал на мужчину в Сахалинской области

Фото: depositphotos/LuaAr

На жителя курильского острова Итуруп напал медведь. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный главк МЧС России.

По информации ведомства, 33-летний мужчина в компании трех друзей выехал на микроавтобусе на природу. В районе 22-го километра от села Рейдово компания застряла на дороге и известила об этом местных спасателей. Мужчина пошел за подмогой и пропал.

В МЧС добавили, что позже тело мужчины со следами нападения медведя обнаружили волонтеры.

Ранее сообщалось, что туристическая группа попала под лавину в горном районе Бурятии. Лавина сошла на перевале Пушкина в Окинском районе. По предварительным данным, в результате происшествия скончался один человек.