На Сахалине льдину более чем с 50 рыбаками уносит в море

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Оперативные службы выехали в Долинский район Сахалинской области для спасения рыбаков, которых уносит в море на льдине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как рассказали в ведомстве, в пятницу, 25 февраля, поступила информация, что в районе села Стародубское Долинского района в 1,5 километра от берега произошел отрыв льдины. В результате вдоль побережья образовалась трещина шириной 5–6 метров, за которой оказались рыбаки-любители.
На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС и другие оперативные службы Долинского района. В вызволении рыбаков задействовали спасательное судно на воздушной подушке "Хивус" и лодку "Фаворит".
Ранее в Магаданской области спасли рыбаков на отколовшейся льдине. По словам очевидцев, льдина очень быстро отделилась и отодвинулась от берега на несколько десятков метров. Спасателям удалось доплыть до рыбаков и эвакуировать их.
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