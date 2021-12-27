Медведь напал на мужчину возле села в Приморском крае

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Фото: depositphotos/LuaAr
Медведь напал на мужчину у поселка Преображение в Приморском крае. Об этом в понедельник, 27 декабря, со ссылкой на представителя регионального УМВД РФ сообщает РИА Новости.
"В дежурную часть МО МВД России Партизанский поступило сообщение 57-летнего местного жителя о нападении на него медведя", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был госпитализирован. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В краевом министерстве лесного и охотничьего хозяйства агентству рассказали, что на поиски медведя отправились специалисты охотнадзора.
Ранее сообщалось, что медведь напал на туристку из Москвы на Камчатке. Женщина 1971 года рождения прибыла в регион с семьей.
На второй день отдыха после сплава по реке Быстрая группа туристов разбила лагерь, однако вопреки рекомендациям гидов женщина вышла за пределы лагеря и ушла в лес. Там на нее напал медведь. Туристка получила серьезные раны головы и рук. На месте происшествия ей была оказана необходимая помощь, затем женщину госпитализировали.
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