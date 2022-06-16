В Мехико выпал снег с дождем

В Мехико прошли дожди с градом и мокрым снегом. Жители и туристы к такой погоде оказались явно не готовы.

На кадрах видно, как люди пробираются по сугробам в шортах. А местный транспорт с трудом преодолевает снежные преграды. При этом из-за обильных ливней под водой скрылись первые этажи зданий, парковки и пешеходные переходы.

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