Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 16 июня, в Московском регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве 20...22, по области 18...23 градуса", – говорится в сообщении.

Прогнозируется западный ветер 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – около 40%. Кислородный режим благоприятный.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве прогреется до 25 градусов в предстоящие выходные.

По ее словам, в субботу, 18 июня, столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса. При этом в городе ожидаются кратковременные дожди.

В воскресенье же, 19 июня, погоду будет определять периферия антициклона, из-за чего погодные условия улучшатся.

