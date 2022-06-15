Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве прогреется до 25 градусов в предстоящие выходные. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу, 18 июня, столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса. При этом в городе ожидаются кратковременные дожди.

В воскресенье же, 19 июня, погоду будет определять периферия антициклона, из-за чего погодные условия улучшатся.

"В воскресенье температура воздуха поднимется до 23...25 градусов, то есть температура приблизится к климатической норме и будет комфортной для отдыха", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в среду, 15 июня, в Москве ожидается похолодание, порывистый ветер и небольшие дожди в отдельных районах. При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди и заметно похолодает – в Москве ожидается около 20 градусов тепла, в столичном регионе – 17...22.

