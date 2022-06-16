В США объяснили развал единого западного фронта против России

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Единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ. Об этом заявил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джинджу Ли.

Автор напомнил о двух событиях, которые нанесли удар по мировому энергетическому рынку.

Во-первых, завод компании Freeport LNG по производству сжиженного природного газа в Техасе, закрывшийся после пожара, возобновит работу лишь в конце 2022 года. Соответственно, предприятие на 18% сократит объемы экспорта сжиженного природного газа из США.

Во-вторых, из-за остановки российским "Газпромом" части турбин на "Северном потоке" объемы поставок в Евросоюз упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167.

Таким образом, по словам колумниста, американские промышленники могут пролоббировать сокращение поставок в ЕС для поддержания приемлемых цен в США. Как отметил автор колонки, если они добьются своей цели, между Вашингтоном и Брюсселем возникнет раскол.

Ранее "Газпром" заявил об остановке эксплуатации двигателя Siemens на КС "Портовая". Такое решение "Газпром" принял из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Отмечается, что суточная производительность станции составит до 67 миллионов кубометров в сутки с 01:30 16 июня.

Кроме того, обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что к существенному усилению рубля привело решение президента России принимать плату за газ в национальной валюте.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что введенные властями США новые антироссийские санкции являются очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона. По его словам, экономические колебания могут отразиться и на самих США, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.