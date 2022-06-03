Практика введения Вашингтоном санкций приведет к перебоям в экономике – Антонов

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Введенные властями США новые антироссийские санкции являются очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, экономические колебания могут отразиться и на самих США, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.

"Попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства РФ в США.

Ранее министерство торговли США опубликовало черный список из 71 российской и белорусской компании. В перечень добавлены конструкторское бюро "Рубин", "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", ОКБ Яковлева, а также "Газпром Нефть Шельф", Главное управление глубоководных исследований Минобороны России. Ограничения также коснулись Российской академии наук (РАН).

До этого министерство финансов США расширило санкционный список против России. В документ внесли официального представителя МИД РФ Марию Захарову и еще 16 россиян.

Также глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

