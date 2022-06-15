"Газпром" заявил об остановке эксплуатации двигателя Siemens на КС "Портовая"

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"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Такое решение "Газпром" принял из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Отмечается, что суточная производительность станции составит до 67 миллионов кубометров в сутки с 01:30 16 июня.

Ранее "Газпром" проинформировал итальянскую энергетическую компанию Eni о сокращении поставок газа. Поставки сократили примерно на 15% на 15 июня. "Газпром" не уточнил причины данного решения. Eni продолжает следить за ситуацией.

