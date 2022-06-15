"Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Газпром" проинформировал итальянскую энергетическую компанию Eni о сокращении поставок газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"Поставки сокращены примерно на 15% на день среды", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, "Газпром" не уточнил причины данного решения. Eni продолжает следить за ситуацией.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в европейские страны. Сообщалось, что из-за этого поставки в газопровод "Северный поток – 2" могут быть обеспечены в достаточно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в день при плановом объеме 167 миллионов кубометров.