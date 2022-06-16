Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США распространяют "фальшивки" об армии РФ

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В США распространяют "фальшивки" об использовании вооруженными силами России кассетных боеприпасов против граждан Харькова. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

Там отметили, что правозащитники обслуживают интересы местного правящего класса в условиях русофобии. Они же игнорируют удары ВСУ по жилым районам Донецка.

"Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания "нового Нюрнбергского трибунала" в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь", – говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что российские военнослужащие защищают мирное население Донбасса от нацистов, которых поддерживают США и некоторые европейские государства. Вместе с тем в посольстве считают, что Запад открыто пропагандирует "человеконенавистнические идеи".

Ранее замглавы Пентагона Колин Кол заявил, что США планируют передавать Украине разведданные, необходимые для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом реактивных систем залпового огня. По его словам, использование таких систем не требует расхода большого количества боеприпасов: высокая точность ракет позволяет наносить серьезный урон при малом расходе боекомплекта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

