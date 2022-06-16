Китайский профессор заявил, что трагедией народа США являются действия их элит

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Действия американских политических элит являются настоящей трагедией для народа США. Такое мнение высказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в статье для издания People's Daily.
По его словам, американские политики продвигают риторику о статусе Соединенных Штатов в мире как образца для подражания. Тем не менее, как утверждает эксперт, внутренняя и внешняя политика показывает, что власти на самом деле не пытаются решить основные насущные проблемы.
"Нынешние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в Соединенных Штатах – все это признаки того, что сами Штаты находятся накануне очередного крупного кризиса", – отметил Хайдун.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил, что главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике.
По его словам, Соединенные Штаты опирались на неподкрепленное мнение, которое заключается в том, что для полного краха России достаточно одного удара извне. При этом в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.
До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении РФ санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности.
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