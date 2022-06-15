Антонов призвал США прекратить стравливать братские народы России и Украины

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Заявления заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола о расширении поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) вызывают крайнюю обеспокоенность. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Причем здесь настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства.

Он призвал США прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения.

Ранее замглавы Пентагона Колин Кол заявил, что США планируют передавать Украине разведданные, необходимые для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом реактивных систем залпового огня. По его словам, использование таких систем не требует расходовать большое количество боеприпасов: высокая точность ракет позволяет наносить серьезный урон при малом расходе боекомплекта.

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новой партии военной помощи Украине. В пакет вошли поставки дальнобойных РСЗО Himars с боеприпасами, а также четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.

Комментируя решение Белого дома, Владимир Путин заявил, что Россия начнет наносить удары по новым целям, если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты. В то же время он напомнил, что Вашингтон обещал не поставлять Киеву ракеты, дальность которых превышает 45–70 километров.

Ситуация в мире обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

