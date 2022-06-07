Дожди на юге Китая вызвали мощный потоп

На юге Китая несколько городов ушли под воду. Там после сильнейших дождей вышли из берегов реки. В зоне бедствия оказался и известный туристический центр – город Гуйлинь. Мощные потоки грязной воды сносят все на своем пути. Мосты с трудом выдерживают такой напор. Машины и автобусы буквально плывут по улицам, а где-то они просто стоят почти по крышу в воде. Затоплены нижние этажи домов. Люди сидят на столах и ждут спасателей. Пока о жертвах информации нет. Жителей городов этого района заранее предупредили о возможном наводнении. И многие из них перебрались в безопасные места до того, как ударила стихия.

В Мексике колонна из нескольких тысяч мигрантов движется к американской границе. Акцию проводят в преддверии саммита Америк, который открывается в Лос-Анджелесе. Там президент США Джо Байден собирается объявить о новом миграционном законопроекте. Митингующие заявляют, что хотят привлечь внимание к проблеме – в Мексику постоянно прибывают беженцы из стран, которые, по их словам, разрушаются от бедности и насилия.

Премьеру-министру Великобритании Борису Джонсону простили вечеринки во время локдауна. На голосовании по вотуму недоверия премьер-министра поддержало большинство от Консервативной партии – 211 парламентариев. За то, чтобы его лишить премьерского кресла высказались 148. Сам Джонсон назвал результаты голосования убедительными и решающими для страны.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который лишь после нескольких попыток смог выехать из страны, заметили в Лондоне. На появившихся в Сети кадрах Порошенко замечен не один, а с девушкой. Отмечается, что экс-президент Украины мог прогуливаться вместе с дочерью Александрой, которая живет и учится в Англии.