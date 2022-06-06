Задержанный самолет "Аэрофлота" вылетел из Шри-Ланки в Москву

Задержанный Airbus вылетел из Шри-Ланки в Москву. Суд Шри-Ланки приостановил запрет на вылет борта "Аэрофлота". Ходатайство подал лично генеральный прокурор.

Airbus задержали на прошлой неделе из-за лизинговых проблем. Около 200 пассажиров, которые должны были вылететь из Коломбо в Москву, расселили в гостиницах. Только через несколько дней они смогли покинуть страну вывозными рейсами.

6 июня на Flightradar24 действительно отобразился единственный российский самолет, который вылетел из Коломбо в Москву без пассажиров.