Все россияне с застрявшего в Шри-Ланке самолета вернулись в РФ

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Все россияне, застрявшие на Шри-Ланке в связи с арестом самолета "Аэрофлота", вернулись на родину самолетами российской авиакомпании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное управление Шри-Ланки по развитию туризма.

Там отметили, что в воскресенье, 5 июня, в Россию вылетел самолет "Аэрофлота" с 275 пассажирами на борту.

"В их числе были остававшиеся пассажиры рейса российской авиакомпании, которые не смогли вылететь в четверг", – сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что рейс из Коломбо в Москву отменили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже людей пообещали проинформировать о времени вылета в Москву.

Позже МИД РФ заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест из-за задержания самолета. В министерстве призвали властей Шри-Ланки в сжатые сроки урегулировать эту проблему, чтобы она не оказала негативного влияния на дружественные отношения двух стран.