Часть россиян вылетела из Шри-Ланки в Москву

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Часть россиян, которые не смогли ранее вылететь из Шри-Ланки из-за задержки самолета "Аэрофлота", вылетели в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма республики.

По данным ведомства, большая часть пассажиров вылетела на самолете "Аэрофлота".



Еще одна группа с задержанного самолета должна вылететь в Москву в воскресенье, 5 июня.

Ранее сообщалось, что рейс из Коломбо в Москву отменили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже людей пообещали проинформировать о времени вылета в Москву.

Позже МИД РФ заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест из-за задержания самолета. В министерстве призвали властей Шри-Ланки в сжатые сроки урегулировать эту проблему, чтобы она не оказала негативного влияния на дружественные отношения двух стран.

