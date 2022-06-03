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Транспорт

21:27

"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Коломбо

транспорттуризм

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о приостановке коммерческих рейсов в крупнейший город Шри-Ланки Коломбо. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании на Шри-Ланку", – говорится в сообщении.

Перевозчик временно закрыл продажу билетов на рейсы в Коломбо. В компании сообщили, что находящиеся в Коломбо пассажиры, которые должны были вернуться в Россию 2, 4 и 5 июня, будут доставлены в Москву 4 и 5 июня. В "Аэрофлоте" пообещали, что и остальные пассажиры вернутся на родину в срок.

"Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты", – указано в материале.

3 июня вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву был отменен. Причиной стало требование ирландского лизингодателя. По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а прежде был зарегистрирован на Бермудских островах. Подобные изменения могли нарушить соглашение с лизингодателем.

Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании.

Решение о запрете вылета самолета "Аэрофлота" до 16 июня принял Высокий коммерческий суд Коломбо. Судебное заседание о снятии ареста назначено на 8 июня.

Министерство иностранных дел России в связи с задержанием самолета заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест.

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