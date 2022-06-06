В Москве эвакуировали студентов из пяти общежитий ВШЭ из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В пяти общежитиях Высшей школы экономики в Москве и Одинцове провели эвакуацию из-за сообщения о угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации одного из общежитий пояснили, что анонимное письмо о минировании поступило в 09:02 в понедельник, 6 июня. Всего из пяти общежитий были эвакуированы около 500 студентов.

2 июня в Москве эвакуировали примерно 600 человек из торгового центра "Речной" из-за угрозы взрыва. Для проверки информации на место выехали специалисты.