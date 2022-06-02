Торговый центр на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Торговый центр "Речной" на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, из центра после анонимного сообщения эвакуировали примерно 600 человек. Для проверки информации на место выехали специалисты.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" башни "Империя" в деловом районе "Москва-Сити". Источник в правоохранительных органах рассказал, что персонал и посетителей здания не эвакуировали. Башню обследовали специалисты.

