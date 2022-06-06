Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 302 – СМИ

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В Великобритании зафиксировали еще 77 случаев заражения оспой обезьян. Общее число инфицированных в стране составило 302 человека, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на медиков.

Отмечается, что 73 случая выявили в Англии, два – в Шотландии и еще два – в Уэльсе.

При этом, по данным телеканала, агентство по здравоохранению уверяет, что риск для населения остается незначительным.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в мире выявили 780 случаев заражения оспой обезьян. Все случаи зафиксированы в 27 странах мира из четырех регионов, для которых вирус не является характерным.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

