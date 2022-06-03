Стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Шри-Ланку. Пассажиры, которых сняли с арестованного самолета, будут доставлены в Россию в выходные.

Пока всех россиян разместили в гостиницы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.