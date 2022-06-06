Суд в Москве арестовал еще одного подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева

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Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М. <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа", – сказали в суде.

Там уточнили, что мужчину подозревают в покушении на совершение преступления по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору").

Ранее по этому делу были арестованы Владимир Беляков, Андрей Пронский и Владимир Степанов, Василий Стрижаков и Максим Дружинин.

25 апреля Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.

