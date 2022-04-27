Суд арестовал пятого подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Соловьева

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный суд Москвы арестовал пятого подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Владимира Белякова до 25 июня 2022 года.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144, частью 1 статьи 30, пунктами "б", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ", – говорится в телеграмм-канале московских судов общей юрисдикции.

Также суд арестовал Андрея Пронского и Владимира Степанова, которые являются также фигурантами данного дела. Накануне были арестованы Василий Стрижаков и Максим Дружинин.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. Под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.

